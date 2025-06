Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé vendredi, l’octroi de 18 bourses d’étude dans les universités françaises, 17 bourses dans les universités Allemandes et 120 places à l’institut préparatoire des études scientifiques et technologiques (IPEST) pour la session de l’excellence au baccalauréat 2025, selon la circulaire numéro 39 de l’année 2025.

Les bacheliers de la section Maths, sciences expérimentales, économie et gestion, sciences techniques et sciences de l’informatique ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 peuvent postuler à cette session de l’excellence , ainsi que les bacheliers ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14 dans la section lettres.

Les lauréats au Baccalauréat doivent remplir le formulaire de choix en ligne via le site www.orientation.tn en utilisant le mot de passe à partir du 3 juillet. Les résultats seront annoncés le 8 juillet 2025 sur le même site ou par SMS.

Le ministère de l’enseignement supérieur a souligné que les bacheliers doivent assister aux réunions d’information organisées par le ministère, le 10, 11 et 14 juillet 2025 à l’IPEST selon les spécialités.