Red Path” de Lotfi Achour, “Têtes Brûlées” de Maja-Ajmia Yde Zellama et “Casting” de Youssef Sanheji figurent dans la compétition officielle du Festival international du film d’Amman – Awal Film (AIFF), prévue du 2 au 10 juillet 2025, dans la Capitale jordanienne Amman.

Dans sa newsletter du mardi 10 juin, le festival a annoncé une sélection exceptionnelle de 60 films représentant 23 pays est au programme de cette sixième édition placée sous le thème “A World Unscripted”.

Des longs métrages de fiction et documentaires arabes et internationaux, ainsi que des courts métrages arabes sont au programme du cette édition avec une sélection de “23 premières régionales dont 16 premières mondiales et plusieurs histoires exclusives puissantes du cœur de Gaza en sang”, a annoncé le festival.

“Red path” et “Têtes Brûlées” dans la course pour le “Black Iris”

“Red path” (Les enfants rouges, titre en français) de Lotfi Achour et “Têtes Brûlées” de Maja-Ajmia Yde Zellama sont dans la course pour le “Black Iris”, la plus haute distinction, de la compétition des longs métrages de fiction arabes composé de 9 films.

Les autres films de la sélection sont : Seeking Haven for Mr. Rambo de Khaled Mansour (Egypte), To A Land Unknown de Mahdi Fleifel (Palestine), Songs of Adam d’ Oday Rasheed (Irak), Algiers de Chakib Taleb Bendiab (Algérie), The Village Next to Paradise de Mo Harawe (Somalie), Spring Came on Laughing de Noha Adel (Egypte), Simsim de Sondos Smerat (Jordanie) et Thank You for Banking With Us de Laila Abbas (Palestine).

“Casting” de Youssef Sanheji a été sélectionné dans la compétition des courts métrages arabes composée de 19 films.

“Red Path (Les enfants Rouges) est le deuxième long-métrage de Lotfi Achour après “Demain dès l’aube” en 2016, a été sélectionné dans plus de 50 festivals à travers le monde et raflé plus d’une quinzaine de prix. Présenté en première tunisiene aux 35èmes Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) tenues du 14 au 21 décembre 2024, ce film a décroché le Grand prix, le Tanit d’Or, et le prix du public, ex aequo, avec “Salma” de Joud Said (Syrie).

Récemment le film de Ben Achour a été doublement primé en Suède à la 15ème édition au Festival du Film Arabe de Malmö (MAFF) tenue du 29 avril au 5 mai, en remportant le prix du meilleur réalisateur et le prix spécial du jury. Coproduite entre la Tunisie, la France et la Belgique et la France, cette fiction est réalisée par Lotfi Achour, d’après un scénario coécrit avec Natacha de Pontcharra, Doria Achour et Sylvain Cattenoy.

“Red Path” (100′) est autour d’une histoire, inspirée de faits réels datant de 2015, celle des deux bergers attaqués par des Jihadistes au moment où ils font paître leur troupeau dans la montagne de Mghilla, région extrêmement pauvre et isolée du Nord-Ouest tunisien, en novembre 2015. Nizar 16 ans, est tué tandis qu’Achraf, 14 ans, doit rapporter un message macabre à sa famille (synopsis). Les Enfants rouges est une plongée onirique dans la psyché blessée d’un enfant et son incroyable capacité à surmonter le traumatisme.

Le film est sorti dans les salles tunisiennes le 23 avril 2025.

Têtes Brûlées est un long métrage de fiction (84′) écrit et réalisé par Maja-Ajmia Yde Zellama. La réalisatrice et scénariste belgo-tuniso-danoise est née à Bruxelles, en Belgique, où elle vit aujourd’hui. En 2020, elle est diplômée de la LUCA School of Arts. Elle est co-fondatrice et directrice de l’ASBL Bledarte, une association bruxelloise qui promeut l’expression et l’autonomisation des jeunes immigrés à travers l’art et la culture depuis 2017. Têtes Brûlées est son premier long métrage.

Le casting est composé de Safa Gharbaoui (Eya), Mehdi Bouziane (Younès), Mounir Amamra (Yamine), Adnane El Haruati (Reda), Saber Tabi (Saber), Nicolas Makola (Othman), Mehdi Zellama (Baba Maher) et Monia Taïeb (Mama Warda).

Ce film relate l’histoire de Eya, 12 ans, ayant grandi dans une famille tunisienne à Bruxelles. Elle entretient une relation étroite avec son frère Younès, âgé de 25 ans. Eya passe ses journées à ses côtés, entourée d’un groupe d’amis qui la considèrent comme l’une des leurs. Lorsque Younès meurt soudainement, le monde d’Eya s’effondre. Plongée dans un processus de deuil marqué par des rituels codifiés, elle est consciente à la fois de la solidarité de sa communauté qui se rallie autour de sa famille et du silence qui isole chacun dans son chagrin. Eya doit trouver sa propre voie pour surmonter cette épreuve. Elle est soutenue par sa créativité, les liens qu’elle tisse avec les amis de son frère et, surtout, sa foi. Un portrait tendre et nuancé d’une jeunesse multiculturelle et unie.

Têtes Brûlées est une production Belge qui a fait sa première mondiale à la Berlinale, Festival international du film de Berlin tenue dans 75ème édition du 13 au 23 février 2025.

Dorra Bouchoucha au jury de « Amman Film Industry Days”

Notons que la productrice tunisienne Dorra Bouchoucha est au jury de la plateforme « Amman Film Industry Days (AFID) » du Festival Awal Film. Prévue dans sa 6ème édition, l’AFID a annoncé une sélection de 18 projets parmi lesquels “You Don’t Die Two Times” (80′), coproduit entre l’Algérie, la Tunisie, l’Allemagne et la France. Ce documentaire réalisé par Ager Oueslati et produit par Raouf Oueslati, Thomas Kaske et Dhia Jerbi.

Le Festival indique que des titres supplémentaires rejoindront la sélection officielle afin d’enrichir davantage le programme. L’Irlande sera à l’honneur cette année à travers un programme spécial consacré à son cinéma qui sera dévoilé prochainement.

Le programme rassemble des voix audacieuses et originales et des expériences cinématographiques diverses convaincantes du monde arabe et au-delà, tout en restant fidèle à la mission du Festival de célébrer principalement les premières réalisations.”

Le Festival présente quatre sections compétitives dont trois pour films arabes Longs Métrages de fiction, Longs Métrages Documentaires Arabes, Courts Métrages Arabes. Une autre compétition internationale est dédiée aux films Non Arabes.

Deux sections non compétitives s’ajoutent à la programmation de cette année.

Les films des quatre sections compétitives concourront pour le prestigieux trophée “Black Iris” et des prix en espèces. Le Prix du public sera décerné au film gagnant dans la section internationale qui comprend 8 films.

Organisé sous l’égide de la Royal Film Commission (RFC, Jordanie), le Festival international du film d’Amman, Awal Film, constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux.