Une convention de partenariat a été signée, ce mardi, entre le ministère de la Santé et des associations actives dans le domaine de la lutte contre le SIDA et la toxicomanie.

Cette convention, qui marque une nouvelle étape dans la coopération entre les structures publiques et la société civile, vise à assurer l’accès aux services de santé et de prévention pour les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les populations souvent marginalisées, lit-on dans un communiqué du département.

Il s’agit également de consacrer les valeurs de solidarité et de respect de la dignité humaine, et d’assurer le droit d’accès aux soins pour tous, indique la même source.