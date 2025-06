« L’Homme de Cendres » de Nouri Bouzid, « La Noce » du Nouveau Théâtre et “Camera Arabe” de Férid Boughedir, feront leur première mondiale en version restaurée à la 39ème édition du festival “Il Cinema Ritrovato” qui se tiendra du 21 juin au 29 juin 2025, à Bologne (Italie).

« L’Homme de Cendres »(1986) et « La Noce » (1978), longs métrages de fictions, feront leur première en version restaurée dans la section “Cinemalibero”.

La copie restaurée de “Camera Arabe”, long métrage documentaire réalisé en 1987 par le grand cinéaste cinéaste, critique et historien du cinéma Férid Boughedir, sera présenté dans l’une des sections du festival (à confirmer). Ce film a été restauré par les Archives françaises du film du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) en accord avec le réalisateur.

Ces trois œuvres majeures du patrimoine cinématographique tunisien seront projetées, entre le 21 et le 28 juin.

“Il Cinema Ritrovato” est le plus grand festival au monde consacré aux archives cinématographiques et aux œuvres classiques restaurées. Organisé par la Cineteca di Bologna, “Il Cinema Ritrovato” est axé sur les films restaurés et le cinéma de l’époque.

Le fesitval propose une programmation de neuf jours avec plus de 400 projections dans plusieurs salles du centre historique de Bologne. Le programme complet du cette 39ème édition sera dévoilé le mardi 10 juin, au cours d’une conférence de presse prévue à 12h.

Projets de restauration réalisés avec des partenaires tunisiens et européens

La restauration de « L’Homme de Cendres » et « La Noce » a été rendue possible « grâce à une coopération fructueuse entre des producteurs tunisiens et plusieurs cinémathèques et centres d’archives européens, avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles et l’engagement constant de l’Association “Ciné-Sud Patrimoine”, a déclaré, dimanche, à l’agence TAP, Mohamed Challouf, vice-président de Ciné-Sud Patrimoine.

Il a annoncé que la contribution du ministère a mis à disposition à ces projets de restauration les négatifs, image et son, des films dans leur version originale.

La Cinemateca Portuguesa de Lisbonne a pris en charge une restauration complète, à la fois numérique et photochimique, image et son, du film “La Noce” (“Al-Urs”, titre en arabe), un classique du cinéma tunisien.

En plus de la version numérique (DCP 4K) qui sera projeté lors du festival Il Cinema Ritrovato, la cinémathèque de Lisbonne offrira une copie 35 mm entièrement restaurée au producteur (Nouveau Film) ainsi qu’à la Tunisie”.

Le film sera présenté le 27 juin, à 14h00, en présence de l’actrice et coréalisatrice Jalila Baccar, représentante du Nouveau Théâtre, un collectif artistique remarquable, -composé de Jalila Baccar, Fadhel Jaibi, Mohamed Driss, Habib Masrouki et Fadhel Jaziri-, à l’origine de la réalisation et la production de ce film sorti en 1978.

“L’Homme de cendres” (“Rih Es-Sed, titre en arabe), écrit et réalisé par Nouri Bouzid, est un long métrage de fiction (1 h 49 min) sorti en 1986. Ce film est une production tunisienne de Cinétéléfilms dont Ahmed Baha Eddine Attia est le cofondateur et la Société Anonyme Tunisienne de Production et d’Expansion (SATPEC).

Ce chef-d’œuvre du cinéaste engagé Nouri Bouzid fait actuellement l’objet d’une restauration conduite par la Cineteca di Bologna en collaboration avec la CINEMATEK de Bruxelles. Ces deux institutions majeures, membres de la FIAF, unissent leurs soutiens pour redonner vie à ce film emblématique du cinéma tunisien.

La restauration, en cours d’achèvement au laboratoire « « L’Immagine Ritrovata » de Bologne, sera finalisée à temps pour sa première projection mondiale, prévue le 22 juin prochain, à 16h30.

« Préserver ces œuvres, c’est protéger ce qui nous raconte »

Préserver ces œuvres, c’est protéger ce qui nous raconte, nous définit et nous inspire. C’est également affirmer notre identité collective et renforcer le rayonnement culturel de la Tunisie à l’échelle régionale et internationale », a déclaré Challouf.

Il souligne que les films du patrimoine restaurés connaissent « une seconde vie en rencontrant de nouvelles générations. Leur ressortie, parfois 40 ou 50 ans après leur création, dans des versions numériques 2K ou 4K, offre au public l’opportunité de se reconnecter à sa culture et à son histoire cinématographique ».

La sélection de “La Noce”, “L’Homme de Cendres” et “Camera Arabe” au festival Il Cinema Ritrovato de Bologne met en lumière la richesse du cinéma tunisien, affirme le cinéaste. Ces œuvres emblématiques bénéficieront ainsi d’une visibilité internationale, permettant à des centaines de programmateurs spécialisés dans le cinéma de patrimoine de les redécouvrir et, potentiellement, de les faire rayonner auprès de cinéphiles du monde entier ».

Challouf est le cofondateur, avec Kahena Attia, Fayza M’rabet Daldoul, de l’association “Ciné-Sud Patrimoine” qui œuvre depuis plusieurs années à la sauvegarde, la restauration et la valorisation du patrimoine cinématographique tunisien, arabe et africain. L’association a su tisser, au fil des années, un solide réseau de coopération avec plusieurs institutions européennes prestigieuses : la Cinematek de Bruxelles, la Cinemateca Portuguesa de Lisbonne, la Cinémathèque de Toulouse, la Cineteca di Bologna ou encore la DEFA Stiftung de Berlin.

Ces collaborations ont permis, grâce au soutien du ministère des Affaires Culturelles et à la sensibilité de quelques producteurs privés, de restaurer de nombreuses autres œuvres emblématiques de notre mémoire collective telles que “Les Baliseurs du désert”, “Viva la Muerta”, “Les Dupes, “Traversées”, “Camp de Thiaroye”, “L’ombre de la terre”. Plusieurs de ces films ont été projetés dans de grands festivals internationaux tels que Venise, Cannes, Bologne, Lyon et bien d’autres, témoignant ainsi de leur valeur patrimoniale et de leur portée universelle.

Mohamed Challouf est derrière tout ce travail de restauration avec les partenaires italiens. Le cinéaste et documentariste est habité par la cause des cinémas du Sud et œuvre pour la promotion du cinéma tunisien aussi bien que ceux du Continent africain.

Il est lauréat du prix Vittorio Boarini fondateur de la Cinémathèque de Bologne, décerné à l’occasion d’« Il Cinema Ritrovato» 2023. Ce prix lui a été attribué en reconnaissance à son « engagement dans la préservation et la promotion du patrimoine cinématographique ».

Challouf est également directeur artistique de “Ciné-Musée” dont la 8ème édition aura lieu en Octobre 2025. “Ciné-Musée” est la seule manifestation en Afrique et dans le monde arabe entièrement consacrée à la valorisation du patrimoine cinématographique tunisien et mondial”, a-t-il indiqué. Elle est organisée depuis 2015, à Sousse par Ciné-Sud Patrimoine avec le soutien du Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) et de plusieurs partenaires internationaux.

“Il Cinema Ritrovato” se déroule chaque année dans des salles et des espaces outdoor de la ville de Bologne, au nord de l’Italie. Les projections se déroulent en plein air entre «Piazza Maggiore », une Place dédiée à la projection de copies restaurées des grands classiques du cinéma mondial et « Piazzetta Pier Paolo Pasolini » qui présente des films muets en ciné-concerts avec d’anciens appareils de projection.

Ce festival constitue un rassemblement d’envergure dédié au cinéma du patrimoine qui réunit au-delà des cinéphiles, un grand nombre de spécialistes dans la restauration des films majoritairement les dirigeants des Cinémathèques issus des cinq Continents.