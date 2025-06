Le Centre national de la promotion scientifique et de l’innovation (CNPSI) annonce la tenue de la 3ᵉ Conférence internationale sur les sciences appliquées et l’innovation (CISAI-2025), qui se déroulera du 6 au 9 juillet 2025 à Hammamet.

Organisée en collaboration avec plusieurs universités et laboratoires internationaux, cette rencontre scientifique rassemblera chercheurs, ingénieurs, enseignants-chercheurs et professionnels autour des dernières avancées dans des domaines stratégiques tels que l’environnement, la biotechnologie, les énergies renouvelables, l’économie, et bien d’autres.

La conférence offrira un espace privilégié pour le partage de connaissances, la présentation de résultats de recherche, la mise en réseau des chercheurs, ingénieurs et professionnels du secteur, et le développement de collaborations internationales.

Un prix intitulé « Best Paper Award » sera décerné par le CNPSI pour récompenser les meilleures contributions scientifiques présentées lors de l’événement.

À travers ce rendez-vous annuel, le CNPSI réaffirme son engagement dans la promotion de la recherche appliquée et l’innovation multidisciplinaire à l’échelle mondiale.