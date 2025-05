Ce samedi 31 mai 2025, tous les regards seront tournés vers l’Allianz Arena de Munich, où le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan s’affronteront en finale de la Ligue des Champions. Une rencontre aux enjeux immenses pour deux clubs à la quête du prestigieux trophée européen.

Pour le PSG, l’enjeu est historique : décrocher enfin sa première Ligue des Champions. Finalistes malheureux en 2020 contre le Bayern Munich, les Parisiens de Luis Enrique ont cette année réalisé un parcours remarquable, écartant successivement Brest, Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont montré rigueur, maîtrise et ambition, et veulent inscrire le nom du club parisien au palmarès du plus grand tournoi européen.

Face à eux, l’Inter Milan, triple vainqueur de la compétition, reste marqué par sa défaite en finale en 2023 contre Manchester City. Les hommes de Simone Inzaghi, emmenés par Lautaro Martinez et Marcus Thuram, sont déterminés à effacer ce souvenir douloureux et à offrir une fin grandiose à leur saison. Battus de justesse en Serie A par Naples, les Nerazzurri veulent se racheter en soulevant leur quatrième “coupe aux grandes oreilles”.

L’Inter a dû batailler dur pour arriver à ce stade, éliminant Feyenoord, le Bayern Munich, puis le FC Barcelone dans des matchs pleins de rebondissements. Ce choc entre deux géants promet un spectacle à la hauteur de l’événement.

Infos pratiques :

Lieu : Allianz Arena, Munich

Capacité : 75 024 places

Date et heure : Samedi 31 mai 2025 à 21h00

Diffusion : Canal+ et M6