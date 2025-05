Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, lundi soir, à une réception organisée par le groupe des ambassadeurs des pays africains en Tunisie, dans le cadre de la célébration de la Journée de l’Afrique.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadrice de Guinée équatoriale, doyenne du corps diplomatique africain accrédité en Tunisie, ainsi que de plusieurs diplomates africains.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a exprimé la fierté de la Tunisie d’appartenir au continent africain, réaffirmant l’engagement constant à renforcer les liens historiques de fraternité et de coopération avec l’ensemble des pays du continent, fondées sur la solidarité active et les intérêts communs, indique le département des Affaires étrangères dans un communiqué publié mardi.

La Tunisie est résolue à faire résonner haut la voix de l’Afrique au sein des instances continentales et internationales, et à défendre avec ferveur les aspirations légitimes des pays africains en matière de sécurité, de stabilité et de développement durable, a-t-il soutenu.

Le thème choisi pour l’année 2025 par l’Union africaine (UA), à savoir “Justice et réparation pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine”, a dit le ministre, “n’est qu’un prolongement des luttes historiques et héroïques menées par le continent contre “une injustice séculaire”.

Nafti a également rappelé que la Tunisie avait réitéré, à maintes reprises, dans le cadre de plusieurs sommets internationaux, qu’elle demeurera un pont entre l’Afrique, le monde arabe et la Méditerranée et que l’Afrique est capable de réaliser le progrès et la prospérité grâce à ses richesses naturelles et ressources humaines.

Dans ce contexte, il a souligné que la Tunisie continue de soutenir la coopération africaine avec les différentes puissances régionales et continentales, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Le ministre des Affaires étrangères a annoncé, dans ce cadre, la participation attendue de la Tunisie à plusieurs sommets de haut niveau, notamment le Forum sur la coopération sino-africaine (Changsha, Chine, 10-12 juin 2025), et la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) (Yokohama, Japon, 20-22 août 2025).