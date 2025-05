Ce jeudi 22 mai, le ciel tunisien connaîtra une évolution contrastée selon les régions. Si la matinée s’annonce relativement calme, des nuages denses se formeront progressivement dans l’après-midi sur le nord et le centre du pays. Ces formations nuageuses pourraient engendrer des orages parfois violents, accompagnés de pluies soutenues et de chutes de grêle localisées, notamment sur Kasserine, Le Kef, Siliana, Zaghouan et Kairouan.

Côté vent, la situation sera également à surveiller. Un vent d’est relativement fort soufflera sur le sud, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs. Toutefois, en soirée, il se renforcera près des côtes, pouvant dépasser les 70 km/h sous les orages.

La mer s’annonce moutonneuse à agitée dans le nord, et deviendra progressivement très agitée sur le reste du littoral, surtout en fin de journée.

Les températures, quant à elles, afficheront une large amplitude. Elles resteront fraîches sur les hauteurs de l’ouest, autour de 22°C, oscilleront entre 25 et 30°C sur la majorité du territoire, et grimperont jusqu’à 37°C localement. Dans l’extrême sud, le mercure pourrait même atteindre les 40°C.