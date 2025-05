La Tunisie connaît ce mercredi 21 mai une légère baisse des températures, avec des maximales oscillant entre 25 et 30°C sur la majeure partie du pays. Les valeurs les plus fraîches sont enregistrées près des côtes nord et dans les hauteurs ouest (environ 23°C), tandis que les régions de l’extrême sud frôlent les 39°C.

Le ciel est partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, mais des développements orageux sont attendus dans l’après-midi sur le centre-ouest. Ces orages pourront s’accompagner localement de pluies intenses et de chutes de grêle.

Côté vent, les conditions restent contrastées : modéré à faible dans la plupart des régions, il souffle fortement près des côtes est et dans le sud du pays. Le vent provient du nord sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud.

La mer est agitée à très agitée le long des côtes est, et moutonneuse à localement agitée au nord.