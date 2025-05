La 4e édition de GATBIKE, organisée par GAT ASSURANCES et la Fédération Tunisienne de Cyclisme, se tiendra le dimanche 18 mai 2025 à partir de 8h30 au Théâtre de Carthage, site emblématique chargé d’histoire. Plus qu’une simple manifestation cycliste, GATBIKE est un rendez-vous annuel qui conjugue sport, culture, écologie et engagement solidaire, incarnant ainsi pleinement la responsabilité sociétale et environnementale de GAT ASSURANCES.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi 13 mai 2025 au siège de GAT ASSURANCES, M. Riadh BADR, directeur Général Adjoint de GAT ASSURANCES, a déclaré : « Lors de l’édition 2024, nous avons eu le plaisir d’accueillir 1 500 cyclistes passionnés, un chiffre qui illustre parfaitement l’essor constant de GATBIKE d’année en année. Cette fidélité témoigne des valeurs fondamentales que nous portons : le sport, la culture et la solidarité. Notre ambition est de faire du vélo un véritable mode de vie sain et accessible à tous, de sensibiliser chacun à la préservation de notre environnement, de créer un espace de partage entre toutes les générations, et de valoriser le patrimoine archéologique exceptionnel de la Tunisie. GATBIKE est bien plus qu’une simple course, c’est un rendez-vous qui unit passion, découverte et engagement. »

Chaque année, GATBIKE invite ses participants à découvrir un site archéologique majeur de la Tunisie à travers des parcours adaptés à tous les niveaux. Après Oudhna, Thuburbo Majus et Pupput, c’est au tour du Théâtre de Carthage d’accueillir cette édition, offrant un cadre majestueux et symbolique. Les circuits traversent également plusieurs zones historiques et urbaines du Grand Tunis, telles que La Marsa, le Jardin de Carthage, La Goulette et Lac 2, mêlant ainsi découverte culturelle et pratique sportive.

De son côté, M. Naoufel MARCHAOUI, président de la Fédération Tunisienne de Cyclisme, a déclaré : « GATBIKE incarne l’esprit du cyclisme tunisien : accessible, convivial et respectueux de notre environnement »

GATBIKE propose quatre circuits : 70 km pour les cyclistes confirmés, 50 km pour les amateurs réguliers, 20 km pour une sortie familiale et 8 km pour une balade découverte sans chrono accessible aux enfants de 12 ans et aux débutants. Cette diversité permet à chacun de vivre l’expérience GATBIKE à son rythme, dans un esprit convivial et festif.

Au-delà de l’aspect sportif et compétitif, GATBIKE 2025 revêt une dimension profondément solidaire. GAT ASSURANCES s’engage à reverser l’intégralité des recettes de l’événement à une action caritative. Cette initiative illustre la volonté des organisateurs d’allier performance sportive et responsabilité sociale, en soutenant concrètement des causes locales.

Dans un décor festif rythmé par des animations musicales envoûtantes, GATBIKE rassemble les familles pour un dimanche placé sous le signe de la convivialité et du plaisir partagé. Tout au long de la journée, les participants pourront profiter d’activités ludiques pour les enfants, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et vivante qui fait de GATBIKE un véritable moment de fête et de rencontre pour tous.

GATBIKE soutient également les artisans locaux en leur offrant un espace privilégié où ils peuvent exposer et promouvoir leurs créations, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine artisanal tunisien et au dynamisme de l’économie locale.

Les inscriptions sont ouvertes dans les points de retrait des dossards du 12 au 17 mai 2025.

Rendez-vous ce dimanche 18 mai 2025 au Théâtre de Carthage pour vivre ensemble une journée sportive, culturelle et solidaire inoubliable avec GATBIKE 2025 !