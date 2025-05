Tunis, 4 mai – Le ciel sera partiellement à très nuageux ce dimanche sur une grande partie du pays, avec des pluies éparses et localement orageuses attendues dans l’après-midi, notamment sur les régions ouest du nord et du sud, avant de s’étendre progressivement à l’est et au sud-ouest.

Les températures maximales varieront entre 21°C et 25°C sur les côtes et hauteurs, atteindront 26°C à 32°C dans l’intérieur du pays, et grimperont jusqu’à 37°C à l’extrême sud, marquant un pic de chaleur localisé.

Le vent, de secteur sud, sera généralement faible à modéré, mais pourra se renforcer près des côtes est et sur les hauteurs de l’ouest et du sud, avec des tourbillons de sable possibles dans certaines zones. La mer sera moutonneuse.