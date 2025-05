Naples conforte sa première place avant l’Inter-Vérone

ROME, 4 mai 2025 (TAP) – Naples poursuit sa marche vers le titre. Les hommes d’Antonio Conte se sont imposés samedi sur la pelouse de Lecce (1-0), grâce à un superbe coup franc de Giacomo Raspadori inscrit à la 24e minute, consolidant leur première place en Serie A à trois journées de la fin.

Avec cette quatrième victoire consécutive, et un neuvième match sans défaite, le Napoli affiche désormais 77 points, soit six longueurs d’avance sur l’Inter Milan, qui doit affronter Hellas Vérone en soirée (20h45). Un écart qui pourrait s’avérer décisif, d’autant que l’Inter, concentrée sur sa demi-finale retour de Ligue des champions face au Barça mardi, a largement fait tourner son effectif en l’absence de Lautaro Martinez, blessé.

Malgré cette dynamique, Antonio Conte et ses joueurs restent prudents. « C’est un petit pas de plus vers le scudetto, mais le plus important reste à faire au prochain match », a déclaré Raspadori après la rencontre.

Pour Lecce, la situation reste critique. Le club occupe la 17e place, juste au-dessus de la zone rouge, avec un seul point d’avance sur Venise, qui a fait match nul vendredi contre le Torino (1-1). Le maintien reste incertain pour les Giallorossi, qui devront batailler jusqu’au bout.