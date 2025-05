L’intégration économique entre les pays du Maghreb arabe pourrait générer jusqu’à deux points de croissance supplémentaires pour chacun des pays concernés. C’est ce qu’ont souligné les participants à la première session du Forum maghrébin international des banques du commerce et de l’investissement, organisé à Tunis les 3 et 4 mai 2025.

Des échanges encore trop faibles

Kamel Habbachi, directeur général adjoint de la Banque du Maghreb pour l’investissement et le commerce extérieur (BMICE), organisatrice de l’événement, a regretté que le commerce intra-régional ne dépasse pas 10 % des échanges extérieurs des pays maghrébins. Il a averti que l’absence d’une intégration économique active coûte chaque année deux points de croissance aux économies du Maghreb.

Un forum pour rapprocher les acteurs économiques

Le forum constitue une plateforme stratégique pour dynamiser la coopération régionale et favoriser les partenariats entre banques maghrébines et internationales. Objectif : booster la croissance économique et encourager le développement du secteur privé.

Une base de données pour faciliter les échanges

La BMICE organise des rencontres bilatérales entre acteurs économiques. L’ambition est de mettre en place une base de données partagée entre les banques et les entreprises maghrébines afin de fluidifier les échanges et détecter les opportunités régionales.

Des projets d’envergure dans toute la région

Le portefeuille de crédit de la BMICE comprend des projets énergétiques et gaziers en Tunisie, ainsi que d’autres en Mauritanie, au Maroc, et prochainement en Algérie et en Libye. Trois secteurs prioritaires ont été identifiés : la santé et la sécurité pharmaceutique, la sécurité alimentaire, et l’énergie. Environ cinq projets majeurs sont actuellement à l’étude dans l’ensemble des pays du Maghreb.

Un programme riche en rencontres et perspectives

Durant deux jours, le forum propose des tables rondes, des expositions, des réunions d’affaires, et des dialogues stratégiques. Ces échanges permettent d’explorer les opportunités d’investissement dans des domaines clés tels que le commerce, l’industrie ou encore l’intelligence artificielle. Les participants ont également discuté du rôle crucial des banques dans le financement de ces projets.

Une participation maghrébine et internationale

L’événement a rassemblé plus de 500 participants, dont 100 entreprises, 80 banques et 30 conférenciers. Plus de 100 visiteurs ont également assisté aux échanges, marquant l’intérêt croissant pour une intégration économique concrète entre les pays du Maghreb.