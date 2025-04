Le marché boursier a terminé la séance de lundi proche de l’équilibre (+0,03 %) à 11182 points, dans un modeste volume de 6,5 MD, a rapporté Tunisie Valeurs.

La séance a été marquée par la réalisation d’une transaction de bloc, portant sur le titre STA pour une enveloppe globale de 1,4 MD. Grâce à cette transaction le titre STA a chapeauté le palmarès des échanges. L’action du concessionnaire officiel de la marque chinoise Chery a inscrit une avancée de 2,1 %, terminant la séance à 24,400 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 1,5 MD.

Le titre MONOPRIX s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 24 mille dinars, l’action du spécialiste de la grande distribution s’est appréciée de 4,4 % à 4,300 D.

Bien orienté, le titre ASSAD s’est adjugé un gain de 4,4 % à 2,150 D. La valeur a brassé des échanges de 252 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNINVEST a par contre accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de la SICAR a reculé de -4,5 %, dans un volume très limité de 4 mille dinars.

Le titre BH LEASING a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. Echangée à hauteur de 7 mille dinars seulement, l’action du leaseur adossé au groupe BH BANK a régressé de -3,2 % à 4,600 D.

Par ailleurs, selon un communiqué du Conseil d’Administration de Monoprix publié à l’issue de sa réunion tenue le 25 avril 2025, la société a réalisé au 31 décembre 2024, un chiffre d’affaires individuel de la SNMVT égal à 732,6 MD, soit une augmentation de 7,1%, un résultat individuel net d’impôt de 6,8 MD.

Elle a également réalisé, au 31 décembre 2024, un résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe, de 6,9 MD. Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer la prochaine assemblée générale ordinaire le jeudi 12 juin 2025, de publier les états financiers individuels et consolidés de la société ainsi que les rapports général et spécial des commissaires aux comptes et de proposer la distribution d’un dividende de 0,150 D par action (contre un dividende par action de 0,100 D au titre de l’exercice 2024).