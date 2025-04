La sélection nationale d’athlétisme a mis le cap hier, dimanche, sur la ville d’Oran en Algérie, pour prendre part au 24e championnat arabe seniors d’Athlétisme, prévu du 30 avril au 1er mai prochain.

L’athlétisme tunisien sera représenté lors de ce championnat du monde, faisant office d’étape préparatoire et sélective importante aux mondiaux de Tokyo au Japon (septembre 2025), par 18 athlètes.

Il s’agit de Maroua Bouzayani et Rihab Dhabri (1500m / 3000m steeple / 5000m), Ghofrane Hamadi (Lancer du disque et de poids), Nada Cheroudi (heptathlon et lancer du disque), Islem Kethiri (Heptathlon et lancer de javelot), Meriem Srasra et Dorra Mahfoudhi (Saut à la perche), Zmorda Hajji (lancer de marteau).

Nourhan Hermi (400m haies), Ines Belkacem (200m / 400m), Imane Saïdi (10 km marche), Jamila Zoghlami (10 km marche), Chaima Chouikh (lancer du disque), Yassine Bounassri (400m / 800m), Seif Zouidi (3000m steeple), Oussama Farhat (20 km marche), Abdessalem Laayouni (800m / 1500m), Mohsen Anani (lancer du marteau), Relais 4 × 400m femmes (Maroua Bouzayani, Rihab Dhahri, Nourhan Hermi, Ines Belkacem).