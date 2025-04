Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu, jeudi, au siège de son département, une séance de travail, avec son homologue tchèque, Jan Lipavský, qui effectue une visite de travail en Tunisie.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les domaines de coopération entre les deux pays et discuter des voies et moyens de les renforcer davantage, indique le ministère des Affaires étrangères.

A cette occasion, Mohamed Ali Nafti a salué la solidité des relations d’amitié entre la Tunisie et la République Tchèque, qui ont toujours été marquées par le respect mutuel et la coopération, soulignant la nécessité de les consolider davantage, notamment en prévision de la célébration, l’année prochaine, du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Auparavant, les deux ministres ont coprésidé l’ouverture du Forum économique tuniso-tchèque et insisté sur la nécessité d’explorer les opportunités de partenariat entre les opérateurs économiques dans tous les secteurs prometteurs, et à développer les échanges commerciaux bilatéraux. Il s’agit également d’examiner les moyens de mettre en place des projets d’investissement communs entre la Tunisie et la République tchèque sur la base d’un intérêt partagé.

Les deux parties se sont, félicités de l’évolution constante du nombre de touristes tchèques visitant la Tunisie, ainsi que de l’augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, insistant sur l’importance de préserver cet élan et de le renforcer.

A cet égard, ils sont convenus d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de cette visite et de veiller à la bonne préparation des prochaines échéances bilatérales.

D’un autre côté, les deux ministres ont abordé le partenariat existant entre la Tunisie et l’Union Européenne, et discuté des moyens de le renforcer davantage sur la base du respect mutuel, de l’égalité et des intérêts communs, ainsi que du rôle que la République Tchèque pourrait jouer afin de soutenir les positions de la Tunisie et développer ce partenariat pour qu’il puisse répondre aux défis actuels.

Par ailleurs, ils ont souligné l’importance de renforcer la coopération multilatérale et l’échange d’appui aux différentes candidatures présentées par les deux pays au sein des organisations internationales, notamment onusiennes. Ils ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales d’intérêt commun et l’importance d’intensifier les efforts pour contribuer à la consolidation des fondements de la sécurité et de la stabilité ainsi que du développement dans la région et dans le monde.

A l’issue de la séance de travail, un mémorandum d’entente entre l’Académie diplomatique internationale de Tunis et l’Académie diplomatique de Tchéquie a été signé.

Ils ont, en outre, tenu une une conférence de presse à l’issue d’une séance de travail élargie. Mohamed Ali Nafti a indiqué, à cette occasion, que la réunion a, aussi, porté sur la question de la migration irrégulière et son traitement dans le respect du droit international humanitaire.

Il a appelé les pays européens partenaires à soutenir les efforts de la Tunisie et ceux des organisations non gouvernementales, actives dans le domaine migratoire, afin de faciliter le retour des migrants irréguliers dans leurs pays d’origine et les aider à créer leurs propres projets de développement.

Pour le ministre tchèque, “le rôle de la Tunisie est essentiel dans la gestion du dossier de la migration irrégulière et dans la consolidation de la stabilité dans la région”. Il a exprimé son soutien aux efforts déployés par la Tunisie dans le traitement de la question migratoire en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations.

Mohamed Ali Nafti a, par ailleurs, déclaré avoir discuté avec son homologue tchèque des principaux domaines de coopération entre les deux pays et des moyens de renforcer les échanges commerciaux. L’examen des perspectives de coopération dans les domaines académique et culturel a aussi été au centre de l’entretien, a-t-il ajouté.

La séance de travail a également abordé les questions de paix et de sécurité dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, a-t-il dit, formulant le voeu de voir la paix et la sécurité régner dans toutes les régions du monde, notamment au Moyen-Orient.

De son côté, le ministre tchèque des Affaires étrangères a déclaré que le Forum d’affaires tuniso-tchèque, inauguré en présence de plusieurs chef d’entreprises des deux pays, a été l’occasion d’ouvrir la voie à une coopération sectorielle dans plusieurs domaines. Il a réitéré l’appui de la République tchèque au dialogue en cours entre la Tunisie et l’Union européenne, en particulier avec le Conseil d’association.

La Tunisie dispose d’un potentiel important dans les domaines de la recherche, de l’industrie et de l’énergie, a-t-il dit, appelant à renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines.