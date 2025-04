Le 15 avril 2025, la Tunisie a été le théâtre d’un événement économique important avec la cérémonie de transfert de la société Ciments Jbel Oust (CJO) à Sinoma Cement, une filiale du groupe chinois CNBM. Cet événement, qui s’est déroulé à Zaghouan en présence de l’ambassadeur de Chine, du gouverneur et du directeur de la FIPA, symbolise un renforcement significatif des investissements chinois dans le pays.

M. Wei Rushan de CNBM a exprimé sa gratitude et souligné l’engagement du groupe envers une coopération “gagnant-gagnant” dans le cadre de l’initiative “La Ceinture et la Route”. L’acquisition de CJO, une entreprise établie ayant contribué au développement local, permettra à Sinoma Cement de mettre en œuvre une stratégie axée sur l’efficacité des ressources, le développement durable, l’innovation technologique et une gestion localisée. L’objectif est de moderniser l’usine en un modèle de digitalisation et de respect environnemental, contribuant ainsi à l’essor de l’industrie des matériaux de construction et de l’économie tunisienne.

Le directeur de la FIPA, M. Jalel Tebib, a salué cette coopération comme une avancée cruciale pour attirer davantage d’investissements chinois, plaçant la Tunisie en position privilégiée. Il anticipe une transformation positive de l’usine de Zaghouan grâce à l’expertise de CNBM et Sinoma Cement, ce qui bénéficiera à la région et au pays. Le gouverneur de Zaghouan, M. Karim Brenji, a souligné l’importance de cet événement pour le développement régional et national, témoignant de la solidité de la coopération internationale et de la confiance croissante dans le climat des affaires tunisien.

L’ambassadeur Wan Li a réaffirmé l’engagement de la Chine à approfondir la coopération bilatérale et à encourager les investissements chinois en Tunisie pour son développement socio-économique, exprimant le souhait de conclure un accord de partenariat économique.

Le président de Sinoma Cement, M. Rong Yakun, a présenté son entreprise comme un acteur clé dans la promotion du développement vert et bas carbone, insistant sur une gestion localisée, l’innovation et la formation des talents. Sinoma Cement ambitionne de renforcer sa présence en Tunisie en se concentrant sur ces aspects et en assumant sa responsabilité sociale. La cérémonie s’est conclue par une remise symbolique de l’usine et une visite des installations.

À propos de CNBM Cement

Sinoma Cement, dont le siège est à Pékin, a été fondée le 20 novembre 2003, avec un capital social de 10 milliards de RMB. Elle possède actuellement des filiales en Chine (Tianjin, Hong Kong) et à l’étranger (Zambie, Nigéria, Tunisie, Mongolie, Maurice, Émirats arabes unis, etc.). Sinoma Cement est une filiale conjointe de Tianshan Materials Co., Ltd., cotée à la bourse A, et de China National Materials International Engineering Co., Ltd. Elle constitue également la plateforme d’investissement, d’exploitation et de gestion internationale du secteur des matériaux de base du groupe CNBM.

En plus de 20 ans de développement, Sinoma Cement est passée d’un fabricant spécialisé dans le ciment à un groupe diversifié dans les domaines du béton, des granulats manufacturés, des briques de construction, etc., tout en gardant une vision globale et en adhérant au principe de coopération gagnant-gagnant, s’intégrant profondément au marché international.

(D’après communiqué)