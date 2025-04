Sous l’égide du ministère des affaires culturelles, le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) a annoncé le lancement du programme “Territoires créatifs : implémentation des hubs créatifs dans les régions”, soutenu par l’UNESCO. Ce programme sera déployé dans trois gouvernorats pilotes : Jendouba (11 avril), Nabeul (12 avril) et Kairouan (16 avril).

Organisé en partenariat avec la Direction générale de l’action culturelle (DGAC) et en collaboration avec les délégations régionales des affaires culturelles de Jendouba, Nabeul et Kairouan, ce projet, porté par le TICDCE, a été retenu dans le cadre du programme de contribution de l’UNESCO aux activités des Etats membres pour la période 2024-2025.

Le TICDCE, envisage à travers cette initiative, de renforcer sa mission en apportant un soutien continu aux acteurs locaux par la mise en place de hubs créatifs régionaux, dans le but de favoriser le développement de l’industrie créative, d’encourager l’innovation et la collaboration, et de renforcer la cohésion sociale et culturelle.