Ce dimanche 13 avril 2025 à 18h00, le stade de Touarga accueillera l’un des chocs de la 26e journée de Botola Pro, un derby entre l’Union de Touarga (UTS) et les Forces Armées Royales (FAR Rabat). Un duel entre une équipe du bas de tableau et une autre qui vise le podium.

Touarga pour respirer

Avec 31 points en 25 journées, l’UTS occupe la 11ᵉ place du classement, à quelques longueurs seulement de la zone dangereuse. Après une série irrégulière, les hommes de Touarga ont retrouvé un peu d’élan avec une victoire récente. À domicile, ils espèrent faire chuter leurs voisins et engranger des points précieux dans la course au maintien.

Mais la tâche sera difficile : Touarga n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers duels face au FAR et reste encore en quête de constance défensive, comme l’indiquent leurs résultats récents (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites).

FAR Rabat vise la deuxième place

Deuxième au classement avec 45 points (et un match en moins que le leader Berkane), le FAR Rabat ne peut se permettre aucun faux pas s’il veut garder ses chances de titre intactes. Le club militaire a signé une belle série ces dernières semaines, avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs, dont deux à l’extérieur.

Avec un effectif plus expérimenté et mieux organisé, les coéquipiers de Reda Slim visent une victoire pour rester à portée de la Renaissance de Berkane et résister au retour du WAC et du FUS.

Un derby déséquilibré, mais ouvert

Le bilan des confrontations est favorable au FAR (3 victoires, 1 nul), mais dans un derby, tout reste possible. Entre l’orgueil local de Touarga et l’ambition nationale du FAR, ce match promet un beau duel de style.