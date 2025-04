L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a pris part, les 7 et 8 avril courant, au Caire, aux travaux de la sous-commission issue de la Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme relevant du Parlement arabe.

Ces travaux ont porté sur le suivi de l’élaboration d’une loi arabe directrice relative à la migration irrégulière.

Aymen Boughdiri, membre du Parlement arabe et président de la Commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des affaires des Tunisiens à l’étranger et de la migration à l’ARP a souligné, dans son intervention, l’importance d’unifier les efforts législatifs arabes pour faire face au phénomène de la migration irrégulière et à ses retombées sécuritaires, économiques et sociales sur les pays arabes.

Il a, à ce propos, appelé à l’adoption d’une approche globale et humanitaire axée sur le traitement de ses causes profondes, telles que la pauvreté, le chômage et les conflits, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération économique entre les pays arabes.

Boughdiri a, en outre, souligné le rôle fondamental de la législation dans la lutte contre les réseaux criminels impliqués dans la traite des personnes et le trafic de migrants.

L’Assemblée des représentants du peuple a précisé que cette participation s’inscrit dans le cadre de sa volonté de contribuer à la mise en place de cadres législatifs arabes unifiés et équitables, qui garantissent les droits de l’Homme, préservent la souveraineté des États et protègent les sociétés arabes contre les défis liés à la migration irrégulière.