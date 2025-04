DAKAR, Sénégal, 7 Avril 2025-/African Media Agency(AMA)/- Pendant des siècles, le monde a été induit en erreur sur la taille réelle de l’Afrique. La carte de Mercator – l’une des cartes du monde les plus utilisées – a rétréci le continent, déformant son échelle et réduisant son étendue à l’échelle mondiale.

L’Afrique couvre 30,37 millions de kilomètres carrés, soit une superficie suffisante pour contenir les États-Unis, la Chine, l’Inde et la majeure partie de l’Europe réunis. Pourtant, dans les salles de classe, les médias, les publications et les salles de réunion du monde entier, la projection de Mercator présente l’Afrique comme beaucoup plus petite qu’elle ne l’est en réalité. Conçue pour la navigation maritime du XVIe siècle, cette carte agrandit artificiellement les régions du Nord tout en réduisant considérablement la taille perçue de continents comme l’Afrique. Le résultat ? Une vision déformée du monde qui minimise l’importance économique, culturelle et politique de l’Afrique.

Aujourd’hui, Africa No Filter et Speak Up Africa lancent la campagne «Correct the map» pour mettre fin à ce mensonge persistant. La campagne « Correct the Map » appelle les organisations internationales, dont l’ONU, la Banque mondiale et la BBC, à adopter la projection cartographique « Equal Earth », une représentation plus juste et plus précise de la géographie mondiale.

Par le biais d’une pétition mondiale et d’une déclaration de campagne, l’initiative invite les institutions, les éducateurs et les médias à s’engager à utiliser des cartes qui reflètent la taille réelle de l’Afrique.

«La géographie a une histoire. La fausse représentation de l’Afrique sur les cartes du monde n’est pas seulement une erreur cartographique, c’est un problème de narratif », déclare Moky Makura, Directrice exécutive d’Africa No Filter. « En réduisant la taille de l’Afrique, nous minimisons inconsciemment son importance. Il est temps de prendre position».

Yacine Djibo, fondatrice et Directrice exécutive de Speak Up Africa, ajoute : « Les décisions concernant l’Afrique – sur le plan économique, politique et en matière de développement – sont prises sur la base d’un faux référentiel :

Il faut que le monde voie l’Afrique telle qu’elle est vraiment ».

Le monde ne peut pas se permettre de continuer à prendre des décisions basées sur une distorsion vieille de 400 ans. Il est temps de corriger la carte et de recadrer le récit.

Signez la pétition pour corriger la carte ici : https://www.change.org/CorrectTheMap

Suivez la campagne en ligne : www.correctthemap.org