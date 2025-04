Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti effectue, les 1er et 2 avril 2025, une visite de travail à Stokholm (Royaume de Suède) à l’invitation de son homologue Suédoise Maria Malmer Stenergard, selon un communiqué publié lundi par le ministère des affaires étrangères.

Le ministère a souligné dans son communiqué, que cette visite a pour objectif de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Suède eu égard les expériences réussies dans les deux pays au cours de ces dernières décennies et de promouvoir le partenariat économique à travers l’exploitation des opportunités dans plusieurs secteurs prometteurs.

Cette visite favorisera également les concertations autour de plusieurs dossiers, à l’ordre du jour, à l’échelle régionale et internationale.

A cette occasion, le ministre des affaires étrangères présidera les travaux du Forum économique tuniso-suédois, qui sera organisé avec la participation d’une délégation d’hommes d’affaires tunisiens, membres de la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) qui l’accompagne durant cette visite.