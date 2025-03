L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) et la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) ont signé, lundi, à Tunis un mémorandum d’entente pour bénéficier du mécanisme de la Facilité Régionale de Soutien à la Liquidité (RLSF), avec l’appui technique et financier de la Banque allemande de développement.

A noter que la RLSF est un instrument de garantie conçu pour pallier les risques de liquidité à court terme auxquels sont confrontés les producteurs indépendants d’électricité (IPP).

Cet accord s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Etat en vue de renforcer le recours aux énergies renouvelables et propres et d’appuyer les investissements privés dans ce secteur.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a souligné, à cette occasion, que, grâce à cet accord, la Steg sera en mesure d’assurer tous les paiements nécessaires au profit des entreprises privées productrices d’énergie renouvelable.

De son côté, le PDG de la STEG, Faïcel Trifa a fait savoir que cet accord contribuera à attirer de nouveaux investissements et des investisseurs exerçants dans le domaine de la transition énergétique en Tunisie, ce qui permettra d’atteindre l’objectif visant porter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 35% d’ici 2030, avec des investissements s’élevant à 4,1 milliards de dollars.

Il est à noter que la Tunisie a signé, aussi, lundi, un accord pour adhérer à l’ACA et contribuer à son capital.