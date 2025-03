Au terme d’une confrontation équilibrée, l’Espagne, championne d’Europe en titre, est venue à bout des Pays-Bas aux tirs au but (3-3, 5-4 t.a.b) dimanche et s’est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des nations.

A nouveau bousculée, comme à l’aller (2-2), la Roja a arraché sa qualification pour le Final Four en transformant cinq tentatives sur six lors de la séance de tirs au but, et reste en course pour un triplé inédit (Ligue des nations 2023 – Euro-2024 – Ligue des nations 2025).