Les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM) annoncent un temps globalement calme en début de journée ce vendredi 22 mars, avec un ciel peu nuageux sur l’ensemble des régions du pays. Toutefois, le temps deviendra progressivement partiellement nuageux en fin d’après-midi, marquant un changement d’ambiance sur plusieurs zones.

Le vent sera l’élément marquant de cette journée. Il soufflera de secteur sud-est, atteignant une intensité notable sur les côtes Est et dans le Sud tunisien. Des tourbillons de sable sont attendus localement, pouvant réduire la visibilité, en particulier dans les zones désertiques. À l’intérieur du pays, le vent restera modéré à relativement fort, rendant certaines activités extérieures inconfortables.

La mer sera agitée, notamment dans les Golfes de Tunis et de Gabès, où elle sera houleuse. Ailleurs, les conditions seront encore plus rudes, avec une mer très agitée, rendant toute navigation risquée, en particulier pour les petites embarcations et les plaisanciers.

Côté températures, les maximales varieront selon les régions : entre 19°C et 24°C sur les côtes Est du Nord et du Centre, ainsi que sur les hauteurs de l’Ouest central. Dans le reste du pays, notamment à l’intérieur et au Sud, elles oscilleront entre 25°C et 30°C, annonçant une journée douce à chaude, selon les zones.

Une journée donc sous le signe du vent et de la vigilance, en particulier pour les usagers de la route dans le Sud et les professionnels de la mer.