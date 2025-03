Le chef du gouvernement, Kamel Madouri, a présidé, mardi 18 mars, au Palais de la présidence à la Kasbah un Conseil ministériel restreint (CMR) consacré au suivi des projets réalisés dans le cadre de la coopération internationale et financière et aux préparatifs de la participation de la Tunisie à l’Exposition universelle 2025 prévue, du 13 avril au 13 octobre 2025, à Osaka Kansai au Japon.

Dans ce cadre, le chef du gouvernement a souligné l’importance d’accélérer la réalisation des projets de coopération internationale et financière et d’intensifier les partenariats multipartites en concrétisation de l’appel du président de la République de placer l’année 2025 sous le signe de « Renforcer le travail multilatéral et soutenir la coopération avec l’Organisme des Nations Unies ».

Il a insisté sur l’importance de mobiliser les ressources nécessaires et de diversifier les partenaires pour atteindre les objectifs de développement, tout en respectant les principes de souveraineté nationale.

S’agissant de la participation de la Tunisie à l’Exposition universelle 2025 placée sous le slogan « innover pour améliorer la vie des communautés », Madouri a appelé à promouvoir la destination tunisienne à l’échelle mondiale et à garantir une bonne présence à de telles manifestations.

De son côté, le ministre de l’Economie et de planification, Samir Abdelhafidh, a présenté un bilan de la coopération internationale et financière à la lumière des derniers indicateurs économiques réalisés, précisant que la valeur des crédits alloués en 2024 ont augmenté de 45% par rapport à l’année précédente (38%).

Par ailleurs, le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid, a passé en revue les préparatifs concernant la participation de la Tunisie à l’Exposition universelle 2025, à laquelle perdront part 170 pays.

Au terme de ses travaux, le CMR a recommandé de prendre toutes les mesures permettant de réussir la participation de la Tunisie à l’Exposition universelle 2025 et d’œuvrer à l’exécution des projets initiés dans le cadre des programmes de coopération internationale.