Tunisie : Mohsen Hassan plaide pour la création d’un “consul économique” dans les ambassades

L’expert économique et ancien ministre du commerce, Mohsen Hassan, a, dans une déclaration à l’agence TAP, plaidé en faveur de la création d’un nouveau poste de “consul économique” au sein des ambassades pour représenter les intérêts économiques de la Tunisie à l’étranger et dynamiser la diplomatie économique.

D’après lui, cette approche permettra de remédier à l’aggravation du déficit commercial, lequel a dépassé les 3,5 milliards de dinars, à fin février 2025, en raison de la baisse des exportations de 4,4% contre une progression des importations de 10%.

“Il est temps de revoir la diplomatie économique de la Tunisie afin qu’elle puisse soutenir l’investissement et booster les exportations, ce qui favorisera la maîtrise du déficit commercial ainsi que du déficit courant et par conséquent réduire le recours à l’endettement extérieur”, a-t-il noté. La diplomatie économique est plus que jamais nécessaire.

Selon l’ancien ministre, le poste de “consul économique” devrait être soumis à un contrat par objectif avec l’Etat tunisien, ce qui aidera à réduire les dépenses mobilisées dans le cadre des interventions effectuées par les différentes structures, telle que le Cepex.

Il a souligné, aussi, la nécessité de moderniser les mécanismes d’intervention et de revoir les moyens de ciblage des marchés extérieurs.

“Le consul économique représentera les différents secteurs d’activité à l’étranger, notamment le tourisme, et veillera à impulser nos exportations et attirer de nouveaux investissements”, a expliqué le responsable, ajoutant que le “consul économique” doit être un haut fonctionnaire de l’administration tunisienne, doté de compétences solides en économie et bien connaître la situation et le contexte économique du pays.