La 29e journée du Championnat d’Angleterre a tenu toutes ses promesses avec des résultats serrés et des rebondissements au classement. Liverpool, solide leader, conserve une avance confortable malgré son match nul face à Aston Villa (2-2). Derrière, Arsenal et Nottingham Forest se livrent une bataille acharnée pour les places en Ligue des champions.

Les résultats marquants

Aston Villa – Liverpool (2-2) : Les Reds concèdent un nul mais restent largement en tête.

: Les Reds concèdent un nul mais restent largement en tête. Everton – West Ham (1-1) : Un point qui n’arrange aucune des deux équipes en quête de stabilité.

: Un point qui n’arrange aucune des deux équipes en quête de stabilité. Manchester City – Brighton (2-2) : City perd du terrain dans la course aux places européennes.

: City perd du terrain dans la course aux places européennes. Ipswich Town – Nottingham Forest (2-4) : Victoire importante pour Forest qui grimpe sur le podium.

Les matchs à suivre

Fulham – Tottenham (14h30) : Duel clé pour les ambitions européennes des Spurs.

Arsenal – Chelsea (16h30) : Un choc décisif pour les Gunners face aux Blues.

Leicester – Manchester United (20h00) : MU doit réagir pour éviter une saison cauchemardesque.

Le classement après 29 journées

Liverpool domine avec 70 points, suivi d’Arsenal (55) et Nottingham Forest (54), tandis que Chelsea (49) et Manchester City (48) se disputent une place en Ligue des champions. En bas de tableau, Leicester (17 pts), Ipswich Town (17 pts) et Southampton (9 pts) luttent pour éviter la relégation.

Prochain grand rendez-vous : Newcastle affrontera Crystal Palace le 16 avril pour un match en retard crucial.