Les films tunisiens multiprimés « A Peine J’ouvre les Yeux » de Leila Bouzid et “Un Fils” de Mehdi Barsaoui, sont parmi quatorze films arabes ayant marqué les années précédentes au line-up de la 15ème édition des Journées du film arabe prévue du 2 au 6 avril 2025, à Oslo, en Norvège.

La Tunisienne Lynda Belkhiria est également au comité d’organisation du festival dont le programme de cette année comprend une section rétrospective avec un film de chaque année depuis la création du festival en 2011.

Lynda Belkhiria est programmatrice et membre de jury dans plusieurs festivals internationaux. Elle était à la direction de la plateforme Carthage Pro, aux Cinématographiques de Carthage (JCC) qu’elle rejoint en 2016.

A Peine J’ouvre les Yeux et Un Fils, premiers longs-métrages des leurs réalisateurs, ont auparavant étaient présentés à l’ouverture de ce festival nordique qui célèbre son 15ème anniversaire avec des classiques du cinéma arabe. La programmation complète de cette année 2025 sera dévoilée prochainement.

« A Peine J’ouvre les Yeux » (1h 42m, 2015) est primé et sélectionné dans une vingtaine de manifestations cinématographiques internationales notamment à la Mostra de Venise et les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2015 où il a remporté le Tanit de Bronze, le Prix du jury TV5 Monde, le Prix de l’UGTT pour le meilleur décor et le Prix de la la Fipresci.

Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, le film raconte l’histoire de Farah 18 ans qui passe son bac. Sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.

“Un Fils” est un film écrit et réalisé par Mehdi Barsaoui (1h 36m, 2019). Après sa distinction à la Mostra de Venise où il remporté le prix de la meilleure interprétation masculine, -décerné à Sami Bouajila-, le film a cumulé les nominations et les distinctions dans divers festivals avec notamment la mention spéciale du jury dans la compétition Tahar Cheriaa des JCC 2019.

Le spectateur découvre un récit sur la Tunisie dans un film qui surfe sur les vagues de la révolution et les dégâts du renversement du régime en Libye. Une fiction qui revient sur un chapitre important d’une partie du monde au cœur de la tourmente, une Afrique en proie à la corruption, au trafic humain et à la notion perdue d’humanité.

Le réalisateur prend pour toile de fond, la petite histoire de Fares (Sami Bouajila), sa femme Mariem (Najla Ben Abdallah) et leur fils Aziz (Youssef Kemiri), 11 ans. Cette fiction mêle l’expérience personnelle et humaine du couple à une réalité sociale et politique de la Tunisie au carrefour des Chemins.

Arab Film Days présente les meilleurs films du monde arabe et sur le monde arabe. Qu’il s’agisse de films majeurs qui ont remporté des prix prestigieux, ou de petits joyaux cinématographiques qui méritent d’être mis en lumière.

« Arab Film Days » est un festival annuel du film en Norvège qui projette exclusivement des films du monde arabe et sur le monde arabe. Il est organisé par l’Agence du festival d’Oslo (Stiftelsen Festivalkontoret).

Les Journées du film arabe visent à contribuer à la diversité au cinéma en présentant les meilleurs et les plus intéressants longs métrages et documentaires arabes de l’année écoulée, en plus de l’héritage cinématographique classique de la région.

Le festival jette la lumière sur les questions sociales et politiques actuelles en région arabe, en combinant les projections de films avec des conférences et des débats. Il apporte son soutien aux cinéastes arabes indépendants en présentant leurs films et en les invitant en Norvège et en initiant des rencontres avec l’industrie cinématographique et les producteurs norvégiens.