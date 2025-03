Sélectionné dans le cadre du programme de contribution de l’UNESCO aux activités des Etats membres pour la période 2024-2025, le projet “Territoires créatifs : implémentation des hubs créatifs dans les régions”, porté par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), a fait objet d’une séance de travail tenue hier, mercredi 12 mars 2025, avec les membres de la Direction générale de l’Action culturelle (DGAC), afin d’échanger sur les stratégies de mise en œuvre et les perspectives de développement de ce programme. Les discussions ont porté sur l’encouragement à la création de hubs créatifs dans les régions entre autres de Jendouba, Kairouan et Nabeul.

Après les résultats obtenus lors des forums régionaux de l’entrepreneuriat culturel et créatif en 2023 financés par l’Unesco dans le cadre du programme de participation de l’UNESCO dans les activités des Etats membres (2022-2023), le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique envisage à travers ce projet de renforcer sa mission en offrant un soutien continu à ces acteurs locaux par l’implémentation de Hubs Créatifs régionaux pour soutenir le développement de l’industrie créative, encourager l’innovation et la collaboration et à renforcer la cohésion sociale et culturelle.