Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) organise la participation de la Tunisie à la 39e édition du Salon ‘‘APAS SHOW’’ qui se tiendra, du 12 au 15 Mai 2025, à Expo center Norte à Sao Paulo (au Brésil), et ce, en collaboration avec l’Ambassade de la Tunisie au Brésil et la chambre de Commerce Arabo-brésilienne.

D’après un communiqué, publié samedi, par le Cepex, ce salon serait une occasion pour les entreprises tunisiennes de mettre en avant leurs produits sur le plus grand marché de l’Amérique latine, nouer des relations d’affaires avec des importateurs, des distributeurs, des détaillants et des représentants de l’industrie hôtelière des différents pays participants, et profiter d’une meilleure visibilité sur le marché Brésilien et les pays voisins.

En fait, APAS SHOW se présente comme le plus important salon de la grande distribution de l’alimentation et des boissons des Amériques et l’un des plus grands événements des supermarchés au monde. Il sera marqué par la participation de plus de 850 exposants dont 200 internationaux, représentants 22 pays de par le monde, et il devrait accueillir plus de 73 000 visiteurs professionnels.

Ainsi, les entreprises désirant prendre part à ce rendez-vous peuvent s’inscrire, via la plateforme E-CEPEX (httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/333), au plus tard le 19 mars 2025.