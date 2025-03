La 28e journée de Premier League s’annonce déterminante avec des confrontations cruciales pour le haut du classement et la course à l’Europe.

Manchester United – Arsenal : le choc du week-end

À 17h30, Old Trafford sera le théâtre d’un affrontement capital entre Manchester United et Arsenal. Les Red Devils cherchent à sécuriser une place européenne tandis qu’Arsenal veut maintenir la pression sur les leaders du championnat. Un match qui promet du spectacle entre deux formations aux ambitions élevées.

Chelsea et Tottenham face à des adversaires abordables

Chelsea accueille Leicester City à 15h00 avec l’objectif de se relancer après une saison en dents de scie. De son côté, Tottenham reçoit Bournemouth à la même heure et vise les trois points pour rester dans la course aux places européennes.

Avec des enjeux stratégiques et des points essentiels à glaner, cette journée pourrait redéfinir le classement et intensifier la lutte pour le titre et l’Europe.