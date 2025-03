Dans le cadre de la 24e journée de la Botola Pro, la Renaissance Zemamra accueille les FAR Rabat dans une rencontre particulièrement délicate pour les locaux. Historiquement, l’équipe de Rabat détient un ascendant net avec cinq victoires lors des cinq derniers affrontements, laissant Zemamra sans le moindre succès.

Les FAR Rabat, actuellement 5e du classement avec 39 points, cherchent à consolider leur position et à maintenir la pression sur les équipes de tête comme le Wydad Casablanca (41 points) et la Renaissance Berkane, leader incontesté avec 56 points.

De son côté, Renaissance Zemamra, 3e du classement à un point seulement derrière le Wydad, vit une saison pleine d’ambition malgré son irrégularité récente. En effet, l’équipe a enregistré une alternance de résultats positifs et négatifs sur les derniers matchs, démontrant à la fois des capacités prometteuses et des failles à combler rapidement.

La rencontre s’annonce donc cruciale, Zemamra ayant l’occasion idéale pour briser enfin le signe indien contre les FAR Rabat, tandis que ces derniers tenteront de prolonger leur série victorieuse afin de grimper davantage au classement général.

Cette confrontation promet du suspense, avec des enjeux importants de part et d’autre du terrain.

Le match est diffusé sur la chaine Al Aoula.