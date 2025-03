Présent en Tunisie depuis 2009, l’équipementier automobile français Forvia, 7ème fournisseur mondial de solutions pour l’industrie automobile, se propose d’intensifier ses investissements qualitatifs dans le pays.

Le vice-président du groupe, Stéphane Noël, a fait le déplacement à Tunis pour informer la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub du projet du Forvia d’accélérer ses investissements dans les domaines des composants automobiles et du textile technique.

Rappelons que les projets du groupe ont été déjà présentés à la ministre lors d’une première rencontre qui a eu lieu le 3 juillet 2024 à Tunis.

Lors de cette nouvelle rencontre, le ministère de l’industrie et le groupe Forvia ont convenu d’établir un partenariat qualitatif et stratégique visant à promouvoir la compétitivité de l’industrie des composants automobiles et des équipement automobiles à l’horizon 2027.

Deux initiatives de partenariat explorées

Concrètement, deux initiatives ont été explorées. La première consiste en la mise en place d’un centre de recherche et développement dédié à l’équipement automobile. Selon, le communiqué publié à l’issue de cet entretien, ce projet a une dimension stratégique. Il vise à “stimuler l’innovation et la montée en gamme des industries locales”.

La deuxième initiative s’inscrit, également, dans le même contexte. Il s’agit pour la Tunisie de bénéficier de la forte expertise innovatrice et technologique du groupe Forvia pour développer la « Taskforce Automotive Smart City ».

Ce projet, lancé en grande pompe, le 3 décembre 2024, par le ministère de l’industrie, porte sur la création d’une ville intelligente entièrement dédiée à l’industrie automobile, et ce, dans la cadre d’une vision de modernisation et de transformation industrielle. La Tunisie ambitionne de faire de l’industrie automobile un carrefour incontournable pour les investissements mondiaux dans ce domaine.

La Tunisie, site de composants automobiles incontournable

Pour mener à terme de tels projets technologiques innovants, le gouvernement tunisien s’est engagé à soutenir les investisseurs à travers des mesures facilitant l’intégration des chaînes de valeur locales et le renforcement de la compétitivité du secteur des équipements automobiles.

La Tunisie bénéficie, en outre, d’importants acquis et atouts. Avec un bon savoir-faire technique, une logistique acceptable, une main-d’œuvre qualifiée et des coûts de production maîtrisés, le pays a pu se frayer, un demi siècle durant, un chemin vers le rang d’acteur de la chaîne d’approvisionnement mondiale de composants automobiles.

Relever les défis de l’adaptation et de l’innovation

La Tunisie, qui occupe la 2ème place en Afrique dans le secteur des composants automobiles, est, de nos jours, capable de produire une large gamme de composants automobiles, entre pièces mécaniques et systèmes électroniques, ainsi que les composants électriques.

Les composants automobiles produits par 300 entreprises tunisiennes qui emploient 100.000 personnes équipent aujourd’hui 7 voitures sur 10 à travers le globe. Ce marché génère au pays un volume d’exportations de 3 milliards de dollars selon le ministère tunisien de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines.

Abstraction faite de ces atouts, la Tunisie est appelée à relever le défi de s’adapter aux nouveaux déterminants de l’investissement direct étranger (IDE).

Sous la forte pression du réchauffement climatique, de l’intelligence artificielle et de la pandémie du Corona virus Covid 19, les déterminants de l’investissement direct étranger (IDE) ont beaucoup changé. Sans effacer totalement les anciens déterminants, en l’occurrence: les bas salaires et les bas coûts de production, de nouveaux critères sont apparus.

Il s’agit, principalement, de l’exigence d’une main d’œuvre à qualification numérisée, d’une production respectueuse de l’environnement et de la sécurisation des chaînes d’approvisionnement et l’option pour des sites de production de proximité (nearshoring).

Le partenariat avec un groupe comme l’équipementier Forvia s’inscrit justement dans cette nouvelle orientation.

Abou SARRA