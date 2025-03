Le 2 mars, la Tunisie se prépare à une météo contrastée. Des nuages passagers domineront le ciel de la plupart des régions, s’épaississant par moments à l’ouest où des pluies éparses sont attendues. L’après-midi, les précipitations s’étendront aux autres zones du nord et localement au centre, accompagnées d’orages potentiellement intenses.

Le vent, soufflant du nord, se renforcera considérablement près des côtes, sur les hauteurs et localement dans le sud, soulevant des phénomènes de sable. Ailleurs, il sera modéré à relativement fort. La mer sera très agitée, voire houleuse par endroits.

Côté températures, le nord et le centre connaîtront des maximales entre 13 et 18°C, tandis que le sud oscillera entre 20 et 25°C. Les hauteurs ouest afficheront environ 11°C, et l’extrême sud-est atteindra une chaleur estivale de 27°C.