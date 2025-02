La Cinémathèque tunisienne organise, ce jeudi 27 février, à son siège à la Cité de la Culture, une rencontre autour de l’œuvre du cinéaste américain David Lynch (1946-2025).

Cette rencontre s’intitule “Immersion dans l’univers de David Lynch” et sera suivie de la projection du documentaire “David Lynch : the art of life” réalisé par Olivia Neergaard-Holm, Rick Barnes, Jon Nguyen. Ce film (88′) est une coproduction de 2016 entre les États-Unis et le Danemark, sortie en 2017.

Synopsis : Le documentaire “David Lynch : the art of life” est un portrait inédit de l’un des cinéastes les plus énigmatiques de sa génération. De son enfance idyllique dans une petite ville d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie, David Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu’il fait de ses jeunes années. En associant les œuvres plastiques et musicales de David Lynch à ses expériences marquantes, le film lève le voile sur les zones inexplorées d’un univers de création totale.

David Lynch est un artiste musical, auteur et réalisateur américain né le 20 janvier 1946 à Missoula et décédé le 16 janvier 2025 à Los Angeles.

Ce réalisateur de films cultes est auteur de 10 longs métrages sortis entre 1977 et 2006. Il est notamment lauréat de la palme d’or au festival de Cannes 1990 pour “Sailor et Lula” et du Lion d’or à la Mostra de Venise en 2006 pour l’ensemble de sa carrière.

Plusieurs fois nommé aux Oscars, Lynch a décroché la statuette d’honneur en 2019 pour l’ensemble de sa filmographie.

La rencontre prévue à la salle Sophie Gholli débutera à 16h30 alors que le film sera projeté à la salle Tahar Cheriaa à 18h30.