La 21e journée de Ligue 1 tunisienne a livré des duels décisifs dans la lutte pour le titre et le maintien. Si l’Espérance de Tunis et l’Étoile du Sahel conservent la tête du championnat, leurs poursuivants immédiats, le Club Africain et l’US Monastir, continuent de maintenir une pression intense.

En grande forme, le Club Africain a dominé l’Olympique Béja (2-0) grâce à un doublé express de Hamdi Laabidi (57e et 60e). Cette victoire met fin à une série de cinq matchs sans défaite pour Béja et permet aux Rouge et Blanc de totaliser 43 points, à égalité avec l’US Monastir.

De son côté, l’US Monastir, emmenée par son nouvel entraîneur Faouzi Benzarti, a su faire preuve d’efficacité face à l’EGS Gafsa (1-0). Un penalty transformé par Hazem Mastouri (19e) a suffi aux Manastiriens pour s’imposer et rester dans la course au titre, à seulement deux longueurs des co-leaders.

L’ES Zarzis a également confirmé son excellente dynamique en s’imposant face au CS Sfaxien (1-0). Moomen Rahmani a inscrit l’unique but du match à la 50e minute, permettant à Zarzis de conserver sa cinquième place avec 41 points. En revanche, le CS Sfaxien, relégué à la septième position avec 28 points, continue d’enchaîner les contre-performances et peine à retrouver son niveau d’antan.

Avec seulement cinq journées restantes, la lutte pour le titre et les places africaines promet encore de nombreux rebondissements.