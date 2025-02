La Banque centrale de Tunisie (BCT) a plaidé, le 19 février 2025, pour une digitalisation inclusive et une résilience accrue du secteur bancaire africain, et ce à l’ouverture de la 16ᵉ édition de l’Africa Banking Forum qui s’est tenue du 18 au 20 février 2025, à Tunis, sous le thème “Digitalisation et Résilience : Réinventer la banque africaine”.

Elle a exhorté les acteurs bancaires tunisiens à adhérer au Système de Paiement et de Règlement Panafricain (PAPSS) pour stimuler les échanges commerciaux et les investissements intra-africains.

“Soyons proactifs. Exigeons des banques qu’elles se réinventent, accompagnons-les dans cette transformation et, ensemble, bâtissons un système financier qui ne soit pas seulement numérique, mais profondément africain, ancré dans nos valeurs et adapté à nos réalités” tel est le message porté par la BCT, à cette occasion.

Dans une allocution prononcée au nom du Gouverneur de la BCT, le vice-gouverneur Mourad Abdessalem, a exhorté l’ensemble des parties prenantes (régulateurs, banques, fintechs et décideurs publics) à œuvrer conjointement pour bâtir un secteur bancaire africain plus résilient, inclusif et tourné vers l’avenir. Il a également réaffirmé l’engagement de la BCT en faveur d’une transformation digitale responsable, soutenant à la fois l’innovation, l’inclusion financière et la stabilité du secteur bancaire à l’échelle continentale.

Abdessalem a relevé la nécessité pour les banques africaines de s’inscrire dans une dynamique de finance durable en soutenant les investissements responsables et en intégrant des critères environnementaux et sociaux dans leurs stratégies de financement.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’impératif pour le secteur bancaire africain d’adopter une approche proactive afin de répondre aux mutations profondes auxquelles le paysage bancaire est confronté dont en particulier, l’émergence de nouvelles technologies disruptives et de nouveaux acteurs tels que les fintechs et les bouleversements climatiques qui pèsent sur le continent africain.

Soulignant l’importance de l’intégration régionale, Abdessalem a mis en avant la nécessité du renforcement des liens entre les blocs économiques et de l’engagement des Banques Centrales africaines en faveur de la stabilité financière, qui, selon lui demeure essentielle pour faire face aux chocs économiques et aux risques émergents, notamment la montée des menaces cybernétiques.

Et de rappeler le rôle stratégique de la digitalisation dans le renforcement de l’inclusion financière en Afrique.

En effet, bien que le taux de bancarisation en Afrique subsaharienne demeure limité, les innovations technologiques constituent un levier essentiel pour élargir l’accès aux services financiers.

Le vice-gouverneur a en outre, mis en avant l’adhésion de la BCT au Système de Paiement et de Règlement Panafricain (PAPSS), une infrastructure clé pour le règlement instantané et sécurisé des transactions transfrontalières en monnaies locales. Il a incité les acteurs bancaires tunisiens à tirer pleinement parti de ce mécanisme pour stimuler les échanges commerciaux et les investissements intra-africains.

Il a également, insisté sur l’importance de l’Open Banking comme un levier fondamental pour encourager une collaboration accrue entre banques traditionnelles et fintechs. Une telle approche permettrait, selon lui, une personnalisation des services financiers et une amélioration significative de l’expérience client.