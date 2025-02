Le match entre le Stade Tunisien et l’Étoile Sportive du Sahel se déroulera le 19 février 2025 à 14h00, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 de Tunisie. Ce match s’annonce crucial pour les deux équipes, chacune ayant des objectifs différents cette saison.

Le Stade Tunisien, en quête de points pour améliorer sa position au classement, cherchera à tirer parti de l’avantage de jouer à domicile. L’équipe mettra tout en œuvre pour offrir une performance solide devant ses supporters et espérer grappiller des points importants dans la course au maintien ou à une place plus favorable.

De son côté, l’Étoile Sportive du Sahel, toujours ambitieuse et candidate aux premières places, vise une victoire pour conserver son rythme et rester dans la bataille pour le titre.

La rencontre entre le Stade Tunisien – Etoile du Sahel à suivre en direct sur (Al Watania 2) à 14h00.