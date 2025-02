Le suivi de l’avancement des travaux de construction du nouveau pont de Bizerte a fait l’objet d’une visite effectuée lundi par le gouverneur de Bizerte Salem Ben Yakoub, accompagné de plusieurs représentants des directions régionales et du ministère de l’équipement.

Les travaux de ce projet, dont la première et la troisième tranche sont menées par des entrepreneurs tunisiens, alors que la deuxième et la principale tranche sont réalisés par un groupe chinois, avancent à un rythme soutenu, a affirmé à l’Agence TAP, le représentant de la direction régionale de l’équipement à Bizerte.

Selon la même source, les travaux de la première et troisième tranches, dont le coût s’élève à 151 millions de dinars, ont atteint un taux d’avancement de 52%. Ils consistent en particulier en l’aménagement d’une autoroute de 4,7 km de long avec 3 échangeurs au niveau de la jonction de la route nationale n°8 et l’autoroute A4, pour relier la zone sud et ouest ainsi que l’achèvement d’une route express sur une distance 2,7 km avec la construction d’un échangeur au niveau de la route nationale n°11.

En ce qui concerne la deuxième et principale tranche, dont le coût est estimé à 610 millions de dinars, cofinancés par la BAD et le BEI, les travaux portent notamment sur la construction du pont principal, qui s’étend sur une longueur de 2,1 kilomètres, comprenant 19 travées suspendues et s’élevant à 56 mètres au-dessus de la surface de la mer. Il destiné à surplomber le canal de Bizerte, facilitant ainsi le passage des navires.

Des équipements logistiques clés ont été importés par la partie chinoise et transportés vers le chantier situé dans la zone de Menzel Abderrahmane pour accélérer les travaux, a ajouté la même source.

Entamé le 19 juillet 2022, ce projet devra être achevé en septembre 2027.