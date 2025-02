Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), via son bureau à Milan, organise une action de prospection du marché italien dans le cadre la 54ème édition de l’événement intégré, réunissant tous les secteurs de la chaîne d’approvisionnement ayant trait à l’industrie de beauté (COSMOPROF), qui se tiendra à Bologne, Italie, du 20 au 22 Mars 2025.

L’objectif étant “de mettre en avant les produits et services des participants tunisiens. L’événement offre une plateforme stratégique pour valoriser le savoir-faire national dans le secteur de la cosmétique”. Il s’agit “de nouer des relations d’affaires, de rencontrer des opérateurs économiques italiens et européens et d’explorer des opportunités de partenariats dans un marché en pleine expansion”, a indiqué le CEPEX.

Le salon peut faire profiter les participants tunisiens d’une visibilité internationale, étant donné que ” COSMOPROF” est le plus grand événement européen dédié à la Parfumerie, cosmétique, coiffure, esthétique.