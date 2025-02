Face à la recrudescence des infections liées à la grippe saisonnière, le Ministère de la Santé a publié, ce dimanche, une série de recommandations pour aider la population à renforcer son immunité et à adopter les bons gestes de prévention.

Une hygiène rigoureuse et des gestes simples pour limiter la transmission

Le ministère insiste sur l’importance d’une bonne hygiène des mains, préconisant un lavage régulier à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes, notamment avant de toucher le visage (yeux, nez, bouche).

D’autres mesures essentielles sont également recommandées :

✅ Aérer les pièces en ouvrant les fenêtres pour renouveler l’air.

✅ Éviter les lieux bondés et fermés, où la transmission est plus élevée.

✅ Porter un masque en cas de contact avec une personne malade ou dans des espaces clos.

Vaccination et alimentation : des piliers de la prévention

Le Ministère de la Santé rappelle que la vaccination annuelle contre la grippe reste le moyen le plus efficace pour prévenir les infections et leurs complications. La campagne nationale de vaccination, lancée en octobre 2024, est toujours en cours et accessible aux personnes à risque.

Outre la vaccination, une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur et une bonne hydratation sont essentiels pour renforcer le système immunitaire et mieux résister aux infections.

Que faire en cas d’infection ?

Si des symptômes grippaux apparaissent (toux, éternuements, fièvre, courbatures), il est recommandé de :

Se couvrir la bouche avec le coude ou un mouchoir jetable en cas de toux ou d’éternuements.

Se reposer 3 à 5 jours pour favoriser la récupération et limiter la propagation du virus.

Se rincer régulièrement le nez pour éviter les infections bactériennes secondaires.

Boire beaucoup de liquides (eau, tisanes) pour maintenir une bonne hydratation.

Utiliser des analgésiques si nécessaire pour soulager les symptômes.

Enfin, en cas de fièvre élevée, de difficultés respiratoires ou de fatigue intense, il est recommandé de consulter un médecin sans tarder.