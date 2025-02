La 38e session ordinaire du Sommet de l’Union africaine a débuté ce samedi à Addis-Abeba, en Éthiopie. Lors de cette session, le président angolais João Lourenço a été élu président de l’Union africaine pour l’année 2025, succédant ainsi au président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf, a été élu président de la Commission de l’Union africaine, remplaçant Moussa Faki Mahamat du Tchad.

Cité par un communiqué, la Tunisie est représentée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, mandaté par le président de la République, Kaïs Saïed.

Au cours de cette session, l’élection des vice-présidents et du rapporteur du sommet a eu lieu, conformément aux procédures en vigueur au sein de l’organisation continentale, ainsi que l’élection du vice-président de la Commission de l’Union africaine.

À l’ouverture, plusieurs discours ont été prononcés, dont ceux du président sortant de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, du président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, et du président sortant de l’Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani. Les interventions ont abordé les défis sécuritaires, économiques, environnementaux, scientifiques et technologiques du continent.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a souligné l’importance de la solidarité africaine avec la cause palestinienne, saluant les positions historiques de l’Union africaine en faveur des droits du peuple palestinien.

Le sommet s’est également concentré sur des sujets prioritaires pour le continent, tels que le renforcement de la paix et de la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, ainsi que l’intégration économique à travers la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine. D’autres enjeux majeurs, tels que la sécurité alimentaire et énergétique, la transition numérique et les impacts des changements climatiques, ont également été abordés.

Le thème du sommet, « La justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par les réparations », vise à créer une vision commune pour aborder les réparations financières et la reconnaissance des violations historiques liées au colonialisme, avec des mécanismes pour remédier aux effets sociaux et économiques durables.

En marge des travaux, le chef de la diplomatie tunisienne a rencontré plusieurs homologues et chefs de délégation pour discuter de la coopération bilatérale et multilatérale face aux défis actuels. La Tunisie a réaffirmé son engagement à promouvoir la solidarité et la coopération entre les nations africaines, en soutenant les efforts visant à renforcer la paix, la sécurité et le développement durable sur le continent, en ligne avec les objectifs de l’Agenda 2063.