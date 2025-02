La ville de Gabès a abrité, vendredi, une rencontre sur le programme d’Appui et de financement des Startups et PME Innovantes.

Il s’agit du quatrième roadshow organisé sur les mécanismes de financement pour startups et PME innovantes, après ceux tenus à Bizerte (30 janvier), Kairouan (5 février) et Sfax (13 février).

Cet projet est lancé par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Smart capital avec le soutien financier de la Banque Mondiale. L’objectif de cette initiative est de catalyser la création et le développement des start-up et PME innovantes tout en stimulant les perspectives économiques et d’emploi pour la jeunesse tunisienne.

La directrice générale de la CDC, Néjia Gharbi a indiqué à l’Agence TAP que la rencontre vise à faire connaître les instruments de financement pour soutenir les projets innovants et présenter les avantages de l’obtention du label startup, ainsi que les opportunités de financement offertes par les fonds d’investissement.

Les participants ont eu opportunité de prendre connaissance des interventions menées par chacun des fonds d’investissement et la manière de bénéficier des financements qu’ils apportent aux startups.