La membre de l’Association «Balades Solidaires» (BS) a annoncé le lancement, demain samedi, du projet LOMJTI, une initiative innovante visant à offrir des collations saines et équilibrées à plus de 4 000 élèves des zones rurales.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, elle a indiqué que ce projet bénéficiera aux élèves des gouvernorats de Tozeur, Kébili, Kairouan, Kasserine, Siliana, Zaghouan, Béja, Jendouba et La Manouba.

Elle a précisé que cette expérience est organisée en collaboration avec 12 Organisations Professionnelles Agricoles sélectionnées en fonction de leur proximité géographique avec les écoles (dans un rayon de 3 km).

Elle vise à offrir des collations saines et équilibrées à plus de 4 000 élèves des zones rurales en substitution des collations industrielles ou non équilibrées souvent proposées aux enfants.

Ce projet piloté par l’association BS et financé par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en partenariat avec l’Office des œuvres scolaires (OESCO), le Ministère de l’Éducation, le Ministère de l’Agriculture et 12 Organisations professionnelles agricoles (OPA).