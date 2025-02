Le choc des barrages de l’UEFA Champions League met en scène une double confrontation incontournable entre Manchester City et le Real Madrid. Le match aller, qui se déroulera en Angleterre, revêt déjà une importance capitale.

Manchester City traverse une saison compliquée, tant en Premier League qu’en UEFA Champions League. Vainqueurs de l’édition précédente, les Skyblues ont assuré leur qualification pour les barrages lors de la dernière journée de la phase de mini-championnat.

Avec 11 points, ils se classent à la 22e place du classement général, après avoir réussi à battre le Club Bruges. Il faudra une grande performance pour venir à bout du Real Madrid, champion d’Espagne et d’Europe en titre. Les Madrilènes, quant à eux, ont terminé à la 11e place avec 15 points.

Le Real Madrid a bien terminé la première phase de la Ligue des champions, en remportant ses trois dernières rencontres. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont enregistré des victoires contre l’Atalanta Bergame (2-3), le RB Salzbourg (5-1) et le Stade Brestois (0-3). Avec 7 et 6 buts respectivement, Vinicius et Erling Haaland figurent parmi les meilleurs buteurs de la compétition.

Diffusion Manchester City – Real Madrid : sur quelle chaîne TV suivre le match en direct ?

Le match aller des barrages de l’UEFA Champions League entre Manchester City et le Real Madrid se déroulera ce mardi 11 février, avec un coup d’envoi prévu à 21h. Ce match sera diffusé en direct sur la chaîne CANAL+ FOOT.