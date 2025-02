Pour une bonne nouvelle pour l’attractivité du site Tunisie pour les investisseurs étrangers, c’en est vraiment une. Après une profonde réflexion et moults audits qui ont duré, des mois et des mois, la banque française, le Groupe Société Générale a décidé de ne pas se retirer de Tunisie, et partant, de ne pas céder sa participation de 52,34% dans le capital de l’Union internationale de banques (UIB).

Le communiqué publié, vendredi 7 février 2025 par le Conseil d’Administration de l’UIB, nous apprend officiellement que “la Société Générale renonce à la cession de sa participation dans l’UIB”.

En plus clair encore, le communiqué nous informe qu’«après un examen attentif des opportunités et des conditions du marché, le groupe Société Générale a fait le choix, dans le contexte actuel, de concentrer ses efforts sur le renforcement du positionnement de l’UIB, sa transformation et sa croissance au service de l’économie tunisienne, avec le soutien de ses co-actionnaires».

Le départ de Société générale, 3ème banque de France et 17ème banque mondiale, reste toutefois possible dans la mesure où, toujours d’après le même communiqué, “Il a été précisé au Conseil d’Administration que le groupe Société Générale n’en demeurera pas moins « attentif aux évolutions du marché et à l’écoute de toute opportunité pouvant s’aligner avec ses objectifs stratégiques et l’intérêt de l’UIB et de ses diverses parties prenantes ».

Le groupe Société Générale était sur le point de quitter la Tunisie

Abstraction faite de cette nuance, il faut reconnaître que la décision du groupe de rester en Tunisie est une agréable surprise lorsqu’on sait qu’au mois d’août le journal français « Le Point » avait publié une information selon laquelle « Le groupe Société générale a demandé à la banque d’affaires franco-américaine Lazard de trouver des repreneurs pour ses filiales au Ghana, au Cameroun et en Tunisie ». C’était en quelque sorte la dernière ligne droite avant de finaliser la décision de retrait.

C’était pour dire, que l’information sur le retrait du Groupe Société Générale du capital de l’UIB était crédible. Elle était loin d’être un news infondé. Au regard de la stratégie arrêtée par le Groupe, son désengagement de Tunisie serait finalisé un jour ou l’autre. C’est juste une question de temps. Aujourd’hui, nous ne sommes pas là.

Selon les communiqués publiés pour expliquer les tenants et aboutissants de ce désengagement, la principale motivation du Groupe telle qu’elle a été définie par l’actuel patron de la Société Générale Slawomir Krupa, était « d’optimiser le dispositif de la banque et d’en accroître l’efficacité afin d’assurer une rentabilité durable tout en assurant une gestion des risques et de la conformité aux meilleurs standards».

Tout indique que les tunisiens ont bien négocié le maintien du groupe Société Générale en Tunisie. Sans exagérer, c’est un exploit au regard des nombreux désengagements du groupe de plusieurs pays africains. Ce n’était pas également chose aisée lorsqu’on sait que la plupart des banques françaises en Tunisie avaient déjà renoncé à leur participation dans les banques tunisiennes.

Est -il besoin de rappeler, à titre indicatif, que le groupe mutualiste BPCE (Banque populaire, Caisse d’Épargne, Natixis) a cédé 60% de sa part dans le capital de la BTK au Groupe Elloumi tandis que la BNP avait cédé 39% de sa part (50,9%) dans le capital de l’UBCI au groupe tunisien La Carte.

Abou SARRA