L’Union Internationale de Banques – UIB – a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2024.

Les indicateurs de la Banque, arrêtés au 31 décembre 2024, font ressortir notamment les tendances ci-après :

-L’encours de dépôts est de 6 858,7 MTND à fin 2024 vs 6 285,9 MTND à fin 2023.

Cette augmentation de dépôts de +9,1% correspondant à +572,8 MTND résulte de la

hausse (a) des dépôts à vue (+150,7 MTND) (b) des dépôts d’épargne (+209,3

MTND) (c) des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers

(+225,5 MTND) (d) et d’une baisse des autres dépôts et avoirs de la clientèle (-12,7

MTND).

-L’encours net des crédits à la clientèle est de 6 207,8.MTND à fin 2024 vs 6 531,1

MTND une année auparavant, soit une baisse de -4,9% correspondant à -323,3

MTND.

– L’encours des emprunts et ressources spéciales est de 147,9 MTND à fin 2024 vs

197,8 MTND une année auparavant.

– Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une

hausse de 6,5% pour atteindre 925,7 MTND à fin 2024 vs 869,04 MTND une année

auparavant.

– La marge d’intérêt est de 313,1 MTND en 2024 vs 301,6 MTND une année

auparavant, accusant ainsi une hausse de +3,8%.

– La marge sur les commissions est de 149,2 MTND en 2024 – vs 150,6 MTND une

année auparavant – et affiche ainsi une baisse de -0,9%.

– Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une

hausse de +18,4% pour atteindre 79,6 MTND en 2024 vs 67,3 MTND une année

auparavant.

-Le Produit Net Bancaire a enregistré une hausse de +4,3% pour atteindre 542 MTND

en 2024 vs 519,5 MTND une année auparavant.

– Les frais de personnel ont enregistré une hausse de +5,8% pour atteindre 198 MTND

en 2024 vs 187,1 MTND une année auparavant.

– Les charges opératoires ont augmenté de +5,8% pour atteindre 271,3 MTND en 2024

vs 256,4 MTND une année auparavant.

– Le Résultat Brut d’Exploitation s’est inscrit en hausse de +2,9% pour atteindre 271,2

MTND en 2024 vs 263,6 MTND une année auparavant.

– Le coefficient d’exploitation est de à 50,1% en 2024 vs 49,4% une année auparavant.