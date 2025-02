Le programme “Alma de España en el corazón de Testour” (L’âme de l’Espagne au cœur de Testour) est une initiative culturelle lancée par l’Institut Cervantes à Tunis, dans le cadre de la coopération culturelle entre la Tunisie et l’Espagne. Il s’agit d’un cycle de projections de films espagnols, anciens et récents, de différents genres, qui se déroule du 1er au 22 février 2025 à la Maison de la Culture Ibrahim Riahi de Testour.

Après la projection du film “El Olivo” (L’olivier, 2016) d’Icíar Bollaín, le programme prévoit, pour le 8 février prochain, la projection de “Campeones” de Javier Fesser, une comédie dramatique qui retrace l’histoire d’un entraîneur de basketball professionnel contraint de prendre en charge une équipe peu ordinaire. Ses nouveaux joueurs sont des personnes en situation de handicap, chacune avec son propre parcours et ses défis. A travers cette expérience, joueurs et coach apprennent ensemble à dépasser leurs limites, à repenser leur vision du monde et à construire des liens où l’entraide et l’acceptation de la différence sont mises en avant. Avec humour, le film invite à une réflexion profonde sur l’amitié, l’indulgence, la résilience…

Deux autres films sont également programmés dans le cadre de ce cycle : “El Verdugo”, un film des années 60 de Luis García Berlanga, et “Las aventuras de Tadeo Jones 3 : la tabla esmeralda” (2022), un film d’animation d’Enrique Gato.