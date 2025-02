Statut de l’artiste en Tunisie : la ministre Srarfi auditionnée sur le projet de loi

La Commission du tourisme, de la culture, des services et de l’artisanat a auditionné, hier mardi au palais du Bardo, la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, au sujet du projet de loi sur le statut de l’artiste et les métiers artistiques, informe l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) sur sa page officielle.

La ministre s’est félicitée de l’intérêt accordé par la commission au domaine culturel et de sa contribution à l’élaboration des orientations nationales dans les secteurs de la culture et des arts de manière à concrétiser les orientations du Président de la République en matière de coopération entre les pouvoirs législatif et exécutif, afin de formuler des textes concrets et conformes aux attentes des citoyens.

La directrice des affaires juridiques du ministère a, dans ce contexte, présenté une série d’observations concernant les articles du projet de loi. Elle a mis sur l’accent sur la nécessité de préciser les définitions des concepts et de clarifier certaines dispositions relatives notamment à l’exercice des activités artistiques par les étrangers résidant en Tunisie ou par les enfants.

Les députés ont, à leur tour, souligné la nécessité de prendre en compte les observations du ministère afin d’élaborer une version qui reflète les avis des différents acteurs culturels et artistiques ainsi que des autorités concernées, dans le cadre de l’approche participative adoptée par la commission.

Ils ont également abordé la situation du secteur culturel, mettant en avant l’importance de son développement en tant que levier de changement social et d’épanouissement humain et artistique.

La séance a permis d’aborder plusieurs questions portant notamment sur les projets culturels en suspens et la dégradation des infrastructures de nombreuses maisons de la culture. Certains intervenants ont également insisté sur la nécessité de rompre avec la centralisation culturelle, en transformant les régions en pôles de production intellectuelle, et en encadrant les jeunes des quartiers populaires et des régions intérieures.

Par ailleurs, les intervenants ont souligné la nécessité d’améliorer les textes réglementaires régissant les activités artistiques et culturelles relevant que ce projet de loi vise à promouvoir les conditions des créateurs, à accélérer la mise en place d’un système de couverture sociale et d’assistance médicale en faveur des artistes et des créateurs, en vue de garantir leurs droits.

Les députés ont également mis l’accent sur la nécessité de revoir le cadre réglementaire des autorisations, afin d’éviter tout blocage pour les artistes, réaffirmant que ce projet de loi protège les artistes sans compromettre les équilibres financiers de l’Etat. Ils ont en outre interrogé la ministre sur la position de son département à l’égard du texte et sur sa volonté de publier les décrets nécessaires à sa mise en oeuvre.

Les membres de la commission ont enfin rappelé que l’objectif principal est d’inscrire ce projet dans une logique de réforme globale dès lors que ce texte, ont-t-il avancé, constitue la première étape d’un processus cohérent visant la protection des artistes, la promotion de la production nationale et la mise en place d’une industrie culturelle, afin de créer une véritable économie de la culture.

La ministre des affaires culturelles a, dans sa réponse, souligné que son département déploie des efforts considérables pour surmonter les défis auxquels est confronté le secteur culturel, notamment ceux liés à la protection des artistes. Elle a ajouté sur ce point que la commission en charge de la révision des lois régissant les divers secteurs culturels, a été activée au sein du ministère.